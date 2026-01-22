I TO SMO DOČEKALI - HRVATI NAS HVALE SAMO TAKO! Komšije oduševila scena u Beogradu: Srbi, zaslužujete sve pohvale! Ovo će ostati upamćeno!
Popularni hrvatski portal "Gol" posvetio je veliku pažnju potezu srpskih navijača u Beogradskoj areni pred start utakmice Hrvatska - Italija.
Meč između Hrvatske i Italije izazvao je veliku pažnju među srpskom publikom, koja se u značajnom broju okupila u Areni, kako bi ispratila ko će biti protivnik Delfina u borbi za finale.
Reakcija srpskih navijača tokom intoniranja hrvatske himne oduševila je komšije.
"Tokom intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša domovino" dvoranom su odzvanjali - alplauzi i tišina. Ni ovog puta nije bilo zvižduka ni neugodnosti, što je još jedan lep gest beogradske publike, koja je pozdravila himnu hrvatske reprezentacije na dostojanstven način", ističe novinar portala "Gol.hr".
U tekstu se navodi da je slična situacija zabeležena i ranije tokom takmičenja.
"Iako se radi o velikim sportskim rivalima, taj gest je poslao snažnu poruku - sport može i treba biti mesto međusobnog poštovanja, bez obzira na prošlost, emocije i rezultat".
"Takve scene ostaju upamćene i zaslužuju sve pohvale".
Podsetimo, Hrvatska je ostala bez plasmana u polufinale, pošto je u odlučujućem meču druge faze turnira poražena od Italije rezultatom 13:10.
