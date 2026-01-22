Slušaj vest

Baš takav izazov donosi Pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije u bazenu, koje će se održati na pokrivenom olimpijskom bazenu SC Košutnjak, u nedelju 25. januara 2026. godine sa početkom u 10 sati.

Organizator jednog od specifičnijih i fizički najzahtevnijih takmičenja u domaćem plivačkom kalendaru je Plivački savez Srbije.

"Plivanje na 500 metara u bazenu traži mnogo više od brzine. To je disciplina u kojoj se proveravaju koncentracija, strpljenje i mentalna stabilnost, a Plivački savez Srbije kroz ovakva takmičenja sistematski podstiče razvoj tih vrednosti kod svakog plivača. Time se, paralelno sa individualnim napretkom sportista, jačaju i Savez, kao i plivanje u celini", izjavio je Dragan Jocić, predsednik Plivačkog saveza Srbije.

Foto: Plivački savez Srbije

Takmičenje će se održati u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, za uzrasne kategorije kadeta, 3 kategorije juniora i u apsolutnoj konkurenciji. Za kategoriju kadeta, kao i za masters plivače predviđena je disciplina 1500 metara.

Uvođenjem i ekipnog plasmana po kategorijama, koji se formira na osnovu bodova 15 najbolje plasiranih plivača uz minimum dva predstavnika po klubu, Plivački savez Srbije dodatno otvara prostor za veću uključenost klubova i širu bazu učesnika, sa ciljem popularizacije i omasovljavanja ove vrtse plivanja u bazenu.

Pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije u bazenu na 1500m i 5000m i ove godine ostaje specifičan ispit izdržljivosti, ali i važan korak u takmičarskom razvoju plivača na putu ka međunarodnoj sceni.

