Odbojkaši Radničkog nastavljaju takmičenje u BPŠ Superligi Srbije utakmicom 12. kola, u kojoj će na gostujućem terenu odmeriti snage sa ekipom VGSK-a.

Susret je na programu u subotu, 24. januara, sa početkom u 19 časova.

Nakon poraza u prethodnom kolu, Kragujevčani će imati motiv više da se vrate na pobednički put i pruže kvalitetnu partiju na gostujućem terenu.

Foto: OK Radnički Kragujevac

Duel protiv VGSK-a predstavlja priliku da ekipa pokaže karakter, stabilnost u igri i osvoji važne bodove u

nastavku prvenstva.

Stručni štab i igrači Radničkog fokusirani su na maksimalan pristup i borbenu igru tokom čitavog meča. Očekuje se neizvesna utakmica, u kojoj će oba tima nastojati da nametnu svoj ritam i dođu do povoljnog rezultata.

