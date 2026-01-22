Slušaj vest

Mercedes se uglavnom držao srebrno-crnog izgleda koji je bio na njihovom modelu W16 iz 2025. godine. Zelena linija koja se proteže preko bolida odaje počast sponzoru Petronasu, a dodate su i crne pruge na gornji bočni deo.

Među sponzorima nalazi se i tehnološki gigant Majkrosoft.

"Formula 1 će pretrpeti značajne promene 2026. godine i mi smo spremni za tu tranziciju. Novi propisi zahtevaju inovacije i apsolutni fokus u svakom području performansi. Naš rad na novom bolidu, kao i dugoročni razvoj pogonske jedinice i naprednih održivih goriva sa Petronasom, odražava taj pristup. Objavljivanje prvih slika W17 je jednostavno sledeći korak u tom procesu. To predstavlja kolektivni, kontinuirani napor naših timova u Briksvortu i Brakliju. Nastavićemo da se trudimo u narednim mesecima", naveo je direktor Mercedesa Toto Volf, a preneo "Skaj".

Nakon osvajanja osam uzastopnih titula u šampionatu konstruktora od 2014. do 2021. godine, Mercedes nije uspeo da dođe do nove titule ni u jednoj od poslednje četiri sezone.

Sezona 2026. počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije, a za Mercedes će i ove sezone voziti Džordž Rasel i Kimi Antoneli.

Bonus video: