Slušaj vest

Selektor Srbije Uroš Stevanović je najavio polufinalnu utakmicu protiv Italije koja je na programu u petak od 20.30 časova.

"Rekao sam pre turnira da ne možemo da kažemo šta možemo da očekujemo od nas samih, turnir nije počeo najbolje protiv Holandije, posle smo promenili pristup, mentalitet, kako da igramo, jer ni prijateljske utakmice nisu prošle dobro u Trebinju i Atini. Nismo izgledali kao što izgledamo sada. Kako je turnir odmicao, bili smo bolji, imali smo dve fantastične utakmice protiv Španije i Mađarske, nadam se da ćemo nastaviti tako", rekao je Stevanović i podsetio da je Italija pobedila "delfine" na pripremnoj utakmici uoči Evropskog prvenstva:

"Videćemo, pripremili smo se za taj meč u Trebinju, nismo igrali dobro, Italija je igrala fantastično sve pripremne utakmice, mlad tim sa mnogo motivacije, veoma agresivni, nemaju šta da izgube, daće sve od sebe da uđu u finale i ispišu istoriju italijanskog vaterpola".

1/13 Vidi galeriju Uroš Stevanović Foto: Dado Đilas

Selektor je upitan da li je olakšavajuća okolnost bila činjenica da je Srbija dan pre svojih rivala obezbedila prvo mesto u grupi.

"Videćemo, prvi cilj je bio da uđemo u polufinale. Ne biramo protivnike u polufinalu, igramo meč za mečom, ne razmišljamo da li ćemo biti prvi ili drugi. Zahvaljujući Kabanjasu smo bili prvi. Imamo jedan dan više od Italije da se spremimo, nadam se da će to biti dovoljno", rekao je Uroš Stevanović.

"Italijanski tim je nov, ako pogledate prvenstvo sveta u Singapuru i tadašnji sastav reprezentacije, ali ovaj tim se formira godinama kroz klubove, neko u Breši, neko u Pro Reku", rekao je Stevanović.

O utakmici protiv Italije je govorio i kapiten Nikola Jakšić.

"Napredujemo meč po meč, ali još nismo došli do nivoa na kojem se nadam da ćemo biti, očekujem da to dostignemo protiv Italije i da to bude naš najbolji meč. Videćemo sutra, igramo protiv fantastičnog tima Italije, bićemo spremni".

1/10 Vidi galeriju Srbija - Crna Gora Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ističe Jakšić da nije bilo mesta za euforiju.

"Bolje je da zadržiš taj nivo kada pobeđuješ, nadam se da ćemo biti bolji, rekao sam da moramo da budemo bolji, ako hoćemo da pobedimo. Nadam se da će tribine biti pune kao pre 10 godina", rekao je Nikola Jakšić.

Nada se velikoj podršci navijača.

"Iskreno se nadam da će tribine biti pune kao na meču protiv Španije i Mađarske, pričam samo o polufinalu i jedino o tome razmišljamo, ne samo ja, već i ceo tim", zaključio je kapiten Srbije.

Bonus video: