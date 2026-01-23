Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije i Italije igraju meč polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu, a ovaj duel možete gledati na RTS 1.

Srbija je u poslednjem meču izgubila od Crne Gore, ali je taj duel bio rezultatski nebitan, jer su Delfini ranije osvojili prvo mesto ispred Mađarske.

Sada će igrati protiv Italije, koja je u trileru sa Hrvatima slavila rezultatom 13:10 (3:3:, 2:0, 2:4, 6:3).

U ranijem terminu od 17 časova igrati Mađarska i Grčka.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.