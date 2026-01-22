Slušaj vest

Ovo je bio duel dve ekipe, koje su u drugi deo prenele po dva boda, tačnije grupnu fazu su okončali na prvom mestu.

Nemci su savladali Španiju, dok je Portugal ušao u ovaj duel osokoljen velikom pobedom protiv Danske.

Sada posle ove utakmice, Nemačka se znatno približila plasmanu u polufinale, mada im tek slede dueli protiv Francuske i Danske i Norveške 

Sa druge strane Portugal je ovim porazom malo pokvario utisak posle  posle prve faze, ali i dalje živi nada da se može do plasmana među četiri najbolje reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

Kada se radi o listi strelaca, kod Nemaca Šlurof je bio nezaustavljiv sa sedam golova, dok je Renars Uščins postigao pet golova.

U redovima reprezentacije Portugala Fransisko Kiko Košta postigao deset golova, dok je Martin Košta njegov brat u šest navrata zatresao mrežu Nemaca.

