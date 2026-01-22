Slušaj vest

Srpski strelci su blistali drugog dana velikog turnira „H end N kupa“ u Minhenu. U sva četiri finala smo imali predstavnike, a reprezentativci Srbije su osvojili tri zlata.

Seriju je otvorio Damir Mikec. Posle osrednjeg nastupa prvog dana, danas je u kvalifikacijama pogodio 588 krugova i kao prvi ušao u finae seniora vazdušnim pištoljem. U borbi za medalje je držao korak ispred rivala, trijumfovavši sa 244,9 krugova, čak jedan i po više od drugoplasiranog Pola Froliha (Nemačka).

Zorana Arunović je praktično reprizirala prvi dan. Ponovo je sa treće pozicije u kvalifikacijama stigla među najboljih. Najveća rivalka za zlato joj je, kao i u sredu, bila Agate Rasmane (Letonija), ali ovaj put naša šampionka je zabeležila ubedljiviji trijumf. Pogodila je 243,3 kruga, dok je Letonka stigla do 239,7.

Najbolji strelac Srbije u 2025, Aleksa Rakonjac je trijumfovao vazdušnom puškom. Mladi Pančevac, kome je ovo prva seniorska sezona, je u kvalifikacijama bio četvrti, a u

Čak tri naše mlade takmičarke su se plasirale u finale vazdušnom puškom za žene. Najbliža medalji bila je Anđelija Stevanović, koja je zauzela četvrto mesto. Ljiljana Cvetković se plasirala na peto, a Aleksandra Havran na sedmo mesto. U sredu u finalu nas je predstavljala Cvetkovićeva, i bila šesta.

Vazdušni pištolj, muškarci: 1. Damir Mikec (Srbija) 244,9, 2. Pol Frolih (Nemačka) 243,4, 3. Robin Valter (Nemačka) 219,9... Kvalifikacije: 1. Mikec 588... 65. Dimitrije Grgić 564...

Vazdušni pištolj, žene: 1. Zorana Arunović (Srbija) 243,3, 2. Agate Rasmane (Letonija) 239,7, 3. Oliha Lepska (Ukrajina) 219,5... Kvalifikacije: 1. Rasmane 584... 3. Arunović 577... 29. Brankica Zarić 569... 53. Jovana Todorović 558...

Vazdušna puška, žene: 1. Janet Heg Dueštad (Norveška) 243,7, 2. Misaki Nobata (Japan) 2534, 3. Hana Bulmejer (Nemačka) 229,9, 4. Anđelija Stevanović 209,1, 5. Ljiljana Cvetković 188,4... 7. Aleksandra Havran 143,9... Kvalifikacije: 1. Nobata 636,5, 2. Cvetković 634,4... 5. Stevanović 632,9... 7. Havran 632,2... 28. Anastasija Živković 629,7...