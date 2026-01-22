Slušaj vest

Prijateljski meč biće odigran u Baltimoru, u saveznoj državi Merilend, na stadionu "M&T Bank" kapaciteta 71.000 mesta, na kojem svoje mečeve u američkom fudbalu igra NFL ekipa Baltimor Rejvensi.

To će biti poslednja, četvrta prijateljska utakmica dve selekcije u ovoj godini, a prethodno je zakazana turneja po Južnoj Africi, što će biti prvi put da Novi Zeland igra u toj afričkoj zemlji nakon 30 godina.

Turneja u Južnoj Africi zakazana je za 22. i 29. avgust, odnosno 5. septembar, a mečevi će se igrati u Johanesburgu i Kejptaunu.

Novi Zeland i Južna Afrika zajedno su osvojili sedam od ukupno 10 svetskih prvenstava u ragbiju.

Meč dve selekcije igra se u SAD u okviru promocije Svetskog prvenstva za ragbiste 2031. godine i Svetskog prvenstva za žene 2033. godine, koja se održavaju u Americi.

Novom Zelandu će ovo biti četvrti put da igra u SAD u poslednjih pet godina, dok će Južnoj Africi ovo biti treći meč u ovom veku u Americi.

(Beta)