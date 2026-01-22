Slušaj vest

Najefikasniji u selekciji Crne Gore bio je Balša Vučković sa šest pogodaka, a gol manje je postigao Dušan Matković.

U selekciji Rumunije najbolji učinak je imao Vlad-Luka Georgesku sa pet pogodaka.

Ranije danas Holandija je u borbi za 11. mesto savladala Tursku sa 25:8, dok je Francuska u meču za deveto mesto bila bolja od Gruzije sa 16:13.

Večeras od 20.30 u borbi za peto mesto igraju Španija i Hrvatska.

Polufinalni mečevi na programu su sutra. Od 17.00 u Beogradskoj areni igraju Grčka i Mađarska, dok je drugo polufinale između Srbije i Italije zakazano za 20.30.

(Beta)