Slušaj vest

Najefikasniji u selekciji Crne Gore bio je Balša Vučković sa šest pogodaka, a gol manje je postigao Dušan Matković.

U selekciji Rumunije najbolji učinak je imao Vlad-Luka Georgesku sa pet pogodaka.

Ranije danas Holandija je u borbi za 11. mesto savladala Tursku sa 25:8, dok je Francuska u meču za deveto mesto bila bolja od Gruzije sa 16:13.

Večeras od 20.30 u borbi za peto mesto igraju Španija i Hrvatska.

Polufinalni mečevi na programu su sutra. Od 17.00 u Beogradskoj areni igraju Grčka i Mađarska, dok je drugo polufinale između Srbije i Italije zakazano za 20.30.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviI TO SMO DOČEKALI - HRVATI NAS HVALE SAMO TAKO! Komšije oduševila scena u Beogradu: Srbi, zaslužujete sve pohvale! Ovo će ostati upamćeno!
Vaterpolisti Hrvatske
Ostali sportoviRUTINSKI ODRAĐEN POSAO: Grčka potopila Rumunija na EP u Beogradu
profimedia-1065761496.jpg
Ostali sportoviSVI NA VATERPOLO - PRAVA NA NAJEZDA NA ARENU: Ogromno interesovanje za meč Srbija - Italija
serbia-montenegro-582311.JPG
Ostali sportoviSELEKTOR HRVATSKE DEPRIMIRAN ZBOG ELIMINACIJE: Nismo bili vredni pobede, rešenja su nam bila van svake pameti...
profimedia0835284082.jpg

Radost navijača posle vođstva Zvezde u Malmeu Izvor: Kurir