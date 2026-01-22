Slušaj vest

Najbolji učinak u pobedničkoj selekciji imao je Bernat Sanahudža sa pet golova.

U selekciji Hrvatske bolji od ostalih je bio Konstantin Harkov sa tri pogotka.

Ranije danas Crna Gora je u borbi za sedmo mesto savladala Rumuniju sa 21:15, Francuska je zauzela deveto mesto pobedom nad Gruzijom 16:13, a Holandija je 11. nakon pobede nad Turskom 25:8.

Sutra su na programu oba polufinala. Od 17.00 u Beogradskoj areni igraju Grčka i Mađarska, a od 20.30 se sastaju Srbija i Italija.

