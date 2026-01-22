Slušaj vest

Rukometaši Danske pobedili su večeras u Herningu selekciju Francuske sa 32:29 (11:12), u utakmici prvog kola Grupe 1 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

Dansku je do pobede vodio Matijas Gidsel sa devet pogodaka, dok je gol manje zabeležio Simon Pitlik.

Rukometna reprezentacija Srbije 2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia, Sina Schuldt / AFP / Profimedia

 U selekciji Francuske bolji od ostalih je bio Emerik Mine sa sedam golova, a Ugo Deska je upisao pet golova.

Bila je ovo repriza finala sa poslednjeg Evropskog prvenstva 2024. godine, u kojem je posle produžetaka slavila Francuska (33:31).

Ranije danas u Grupi 1 Nemačka je savladala Portugal sa 32:30 (11:11), dok je Norveška pobedila Španiju sa 35:34 (16:16).

U Grupi 1 vodi Nemačka sa četiri boda, Danska, Francuska, Portugal i Norveška imaju po dva boda, a Španija je poslednja bez bodova.

U narednom kolu u subotu Francuska i Portugal igraju od 15.30, od 18.00 na programu je meč između Danske i Španije, dok od 20.30 igraju Nemačka i Norveška.

Sutra su na programu utakmice u Grupi 2, koja se igra u švedskom Malmeu. Od 15.30 Hrvatska igra protiv Islanda, od 18.00 Švajcarska igra protiv Mađarske, a u 20.30 se sastaju Slovenija i Švedska.

Plasman u polufinale izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz obe grupe.

Ne propustiteOstali sportoviJEDAN OD NAJBOLJIH SRPSKIH RUKOMETAŠA SE POVUKAO DAN POSLE ELIMINACIJE SA EVROPSKOG PRVENSTVA! Emotivnom porukom se oprostio od reprezentacije! FOTO
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviHRVATIMA ZABRANILI TOMPSONA, A ONI PONOVO SLAVILI UZ SPORNE STIHOVE! Isplivao snimak sa Evropskog prvenstva: Komšije nastavljaju po starom! (VIDEO)
Rukometna reprezentacija Hrvatske
Ostali sportoviLEGENDARNI NEMAC ŽESTOKO UDARIO PO "ORLOVIMA": Jedva je dočekao KATASTROFU Srbije! Reči koje ODZVANJAJU planetom!
Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportovi"DOBILI NEMCE I UMISLILI DA SU PRVACI EVROPE..." Hrvatski mediji uživaju u katastrofi Srbije: Debakl naših rukometaša u centru pažnje u komšiluku!
Rukometna reprezentacija Srbije

Neverovatna glupost Španije na EP Izvor: Arena Sport