Rukometaši Danske pobedili su večeras u Herningu selekciju Francuske sa 32:29 (11:12), u utakmici prvog kola Grupe 1 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

Dansku je do pobede vodio Matijas Gidsel sa devet pogodaka, dok je gol manje zabeležio Simon Pitlik.

U selekciji Francuske bolji od ostalih je bio Emerik Mine sa sedam golova, a Ugo Deska je upisao pet golova.

Bila je ovo repriza finala sa poslednjeg Evropskog prvenstva 2024. godine, u kojem je posle produžetaka slavila Francuska (33:31).

Ranije danas u Grupi 1 Nemačka je savladala Portugal sa 32:30 (11:11), dok je Norveška pobedila Španiju sa 35:34 (16:16).

U Grupi 1 vodi Nemačka sa četiri boda, Danska, Francuska, Portugal i Norveška imaju po dva boda, a Španija je poslednja bez bodova.

U narednom kolu u subotu Francuska i Portugal igraju od 15.30, od 18.00 na programu je meč između Danske i Španije, dok od 20.30 igraju Nemačka i Norveška.

Sutra su na programu utakmice u Grupi 2, koja se igra u švedskom Malmeu. Od 15.30 Hrvatska igra protiv Islanda, od 18.00 Švajcarska igra protiv Mađarske, a u 20.30 se sastaju Slovenija i Švedska.

Plasman u polufinale izboriće po dve najbolje plasirane selekcije iz obe grupe.