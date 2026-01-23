Slušaj vest

Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, uspešno je realizovao veliki broj turnira u basketu 3x3 za učenike osnovnih škola, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe, širom Srbije u 2025. godini.

MTS Karavan istim tempom nastavlja i u 2026. godini, da obilazi gradove širom Srbije. MTS Karavan će u ponedeljak, 26. januara organizovati u Kuli, u Sportskoj Hali Osnovne škole “Petefi brigade”, prvo veliko takmičenje u Sony Playstation-u, a takmičari su navikli da oni koji osvoje prva tri mesta dobijaju vredne nagrade.

1/6 Vidi galeriju MTS karavan Foto: Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic

Do sada je MTS karavan posetio Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje, Šabac, Loznicu, Sečanj, Požarevac, Aranđelovac, Krupanj, Novi Pazar i Kraljevo. MTS karavan poziva i u Novoj‚ 2026. godini sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!

