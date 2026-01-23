MTS KARAVAN: Nova 2026. godina počinje u Kuli!
Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, uspešno je realizovao veliki broj turnira u basketu 3x3 za učenike osnovnih škola, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe, širom Srbije u 2025. godini.
MTS Karavan istim tempom nastavlja i u 2026. godini, da obilazi gradove širom Srbije. MTS Karavan će u ponedeljak, 26. januara organizovati u Kuli, u Sportskoj Hali Osnovne škole “Petefi brigade”, prvo veliko takmičenje u Sony Playstation-u, a takmičari su navikli da oni koji osvoje prva tri mesta dobijaju vredne nagrade.
Do sada je MTS karavan posetio Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje, Šabac, Loznicu, Sečanj, Požarevac, Aranđelovac, Krupanj, Novi Pazar i Kraljevo. MTS karavan poziva i u Novoj‚ 2026. godini sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!
