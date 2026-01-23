Slušaj vest

Bibić je rekorder Srbije u trčanju na 1500, 3 000 i 5 000 metara na stazi na otvorenom, na 10 kilometara i u polumaratonu na putu, kao i na 1 500 i 3 000 metara u dvorani.

Jedan je od sportskih atletskih asova naše zemlje na koje uvek računamo i od kojih uvek imamo velika rezultatska očekivanja. Bibića ćemo gledati 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici gde će se takmičiti na 3000 metara. Belgrade Indoor Meeting, jedan od osam sa zlatnim statusom u 2026. iz kalendara svetske atletike biće prilika da naš rekorder ponovo zasija i sjajnim rezultatom startuje sezonu koja je u povoju.

"Očekujem stabilne nastupe, dobru formu i kvalitetnu bazu za glavne ciljeve u letnjoj sezoni. Fokus će mi biti na održavanju kontinuiteta treninga, unapređenju brzinske izdržljivosti i postepenom podizanju forme za letnju sezonu", istakao je Bibić.

1/5 Vidi galeriju Elzan Bibić Foto: Starsport©

Srpski atletičar Elzan Bibić krajem 2025. trijumfovao je na šestom Beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord Janka Benše star 27 godina. Bibić je slavio u prestonici Srbije u vremenu sat,minut i 47 sekundi, što je za 24 sekunde brže od pomenutog dostignuća Benše. Bibićev uspeh dodatno dobija na značaju ako se uzme u obzir da je na Beogradskom polumaratonu iza sebe ostavio kenijske dugoprugaše Viktora Kemboija i Kejleba Alhamisa.

Rekord Srbije u trčanju na 5 000 metara legendarnog Daneta Korice koji je stajao 49 godina oborio je Bibić u septembru 2020. godine na takmičenju u Ostravi gde je trčao 13:26,56 i tako bio za četiri i po sekunde bolji od vremena koje je postavio Korica u Helsinkiju 1976. godine. U kolekciji medalja sa velikih svetskih takmičenja ima sedam odličja, među kojima i juniorska zlata sa Evropskh festivala mladih 2015. i 2016. na 3 000 m. Najveća i najznačajnija do sada je svakako bronza sa seniorskog Evropskog dvoranskog prvenstva 2023. na 3000 m u Istanbulu.

Foto: Srpski Atletski Savez

Na atletskom mitingu u Bernu, 4. avgusta 2023. pobedio je u trci na 1.500 metara u vremenu novog seniorskog rekorda Srbije 3:34.20 i tako oborio rekord Dragana Zdravkovića iz 1983. godine.

Borba sa vrenenom, distancom, samim sobom u trci na srednjim i dugim prugama zahtevaju istrajnost i čeličnu snagu, a upravo takav je naš Elzan od kojeg u budućnosti očekujemo da nastavi da pomera granice i beleži nove sjajne rezultate širom meridijana.

Bonus video: