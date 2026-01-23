Slušaj vest

Srpske atletske zvezde na jednom mestu sa istim zadatkom i ciljem, osvajanje Belgrade Indoor Meeting-a i hvatanje zaleta i normi za Svetski dvoranski šampionat u martu 2026. u poljskom Torunu. Atletska dvorana u Beogradu 11. februara ugostiće krem domaće i svetske atletike u 11 izdanju ovog mitinga sa “zlatnim” statusom iz kalendara Svetske atletike.

Među najvećim zvezdama koje će se naći na borilištima u dvorani Banjičke šume je i najbolja srpska sportiskinju iz 2025, naša kraljica atletskih visina, 20-godišnja Angelina Topić.

Lepota i moć kojom raspolaže u ovom sportu i disciplini u kojoj će takmičiti, skoku uvis Topićevu je lansirala među planetarne zvezde “kraljice sportova”. Maestralna Angelina navikla nas je da iz godine u godinu ide uzlaznom putanjom i neprestano pomera sopstvene granice.

Kako protiču pripreme uoči početka sezone?

“Trenutno smo u završnoj fazi samog pripremnog procesa, sve ide svojim tokom i jako sam zadovoljna svime sto smo postigli za sada. Iza nas su dva uspešna trening kampa, najteži deo je u principu prošao, a sa uzbudjenjem čekam početak nove sezone koje će biti 26. januara u Poljskoj", kaže zlatna srpska reprezentativka.

Belgrade Indoor Meeting je na programu 11. februara – kakva su očekivanja pred nastup?

“Uvek se radujem nastupu pred domaćom publikom, prošle godine sam prvi put nastupila na ovom mitingu, i imala i više nego sjajno iskustvo. Otvorila sam sezonu pobedom i odličnim rezultatom u sjajnoj atmosferi pune dvorane, nadam se naravno što boljem rezultatu i ove godine", ističe Topićeva.

Lista njenih rekorda, rezultata, trijumfa, medalja je dugačka iako ona ima samo 20 godina. Na seniorskom Prvenstvu Evrope u dvorani 2025. u Apeldornu bila je jedina atletičarka iz Srbije koja je osvojila medalju, srebro rezultatom 1,95 m. Na Dvoranskom šampionatu sveta u Nanđingu zauzela je četvrto mesto rezultatom 1,95m i najavila sjajan nastavak sezone. U julu je objedinila sve titule prvaka Evrope u mlađim kategorijama. U norveškom gradu Bergenu domogla se zlatne medalje na kontinentalnom šampionatu za atletičarke do 23 godine (1,95 m). Usledio je njen istorijski septembar, Japan i položen najteži ispit do sada. Topićeva se na Svetskom prvenstvu u Tokiju vinula u vazduh i sa rezultatom metar i 97 centimetara obezbedila je bronzu i ušla u istoriju. Pridružila se Ivani Španović i Emiru Bekriću, koji su jedini iz Srbije osvajali medalje na šampionatima sveta na otvorenom.

Koji su ciljevi za dvoransku sezonu 2026?

"Glavni cilj je naravno Svetsko dvoransko prvenstvo koje će krajem marta biti održano u Poljskoj. Tempiramo formu da tada budem na najboljem nivou", zaključila je Angelina.

