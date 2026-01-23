Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacije Srbije i Italije odlučiće u petak veče ko će igrati u finalu evropskog prvenstva u Beogradu.

Ono što je zanimljivo za susret ova dva tima, jeste činjenica da za Italijane igra jedan momak koji vuče poreklo iz Srbije.

Mate Joki Grata reprezentativac Italije u vaterpolu Foto: Giorgio Perottino / Zuma Press / Profimedia

Tečno govori srpski jezik

Radi se o momku koji se zove Mateo Joki Grata i koji korene vuče iz Srbije i Crne Gore. Mladić odlično govori srpski jezik i svestan je svog porekla sa jedne roditeljske strane, na koji je veoma ponosan.



Otac Matea Jokija Grate zvao se Paolo i nekada je bio košarkaš. I njegova baka je bila svestran sportista, igrala je košarku, ali i rukomet za Crvenu zvezdu.



- Moja priča je vrlo, vrlo obična. Majka Ivana je iz Beograda, deda iz Berana, baba iz Beograda... Oni su tu živeli 20 godina, posle je majka otišla u Rim i upoznala tatu. Tamo sam odrastao, ali sam posle škole, kada se ona završi, bio tri meseca u Crnoj Gori. Malo Berane, malo Kotor. Tu sam zavoleo vaterpolo i Boku Kotorsku - rekao je Mateo Joki Grata za Mocartsport.

1/5 Vidi galeriju Mateo Joki Grata Foto: Giorgio Perottino / Zuma Press / Profimedia, Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Rimljanin koji voli Juventus

Obožava fudbal, a iako je rođen u Rimu, njegov voljeni klub nije ni Roma, ni Lacio, već Juventus.

- Vatreni sam navijač Juventusa, baš pravi - otkrio je korpulentni vaterpolista.

Italijanski vaterpolo reprezentativac Mateo Joki Grata (23) počeo da trenira sa deset godina u rodnom Rimu. Njegov taletan uočili su stručnjaci iz Savone, ali i reprezentativnih selekcija Italije. Danas je član čuvenog Pro Reka.

Ranije je priznao da nikada nije imao dilemu za koju će reprezentaciju igrati, bez obzira na poreklo, jer je rođen u Italiji i oseća se Italijanom. Pre nekoliko godina doživeo je ličnu tragediju, kada mu je preminuo otac za kojeg je bio mnogo vezan.

1/8 Vidi galeriju Mateo Joki Grata Foto: Printskrin/Instagram

Dva uzora, jedan iz Srbije, drugi iz Crne Gore

Inspiracija su mu dvojica vaterpolista, nekadašnji reprezentativci Srbije i Crne Gore, Vanja Udovičić i Aleksandar Ivović. Što se trenera tiče, otkrio je da je na njega najviše uticao Sandro Sukno, koji mu je kao mladom vaterpolisti dao šansu u Pro Reku.

Mateo Joki Grata važan je igrač u rotaciji italijanske vaterpolo reprezentacije kod selektora Alesandra Kampanje. U mlađim selekcijama, ali i sada u seniorskim vodio je i vodi veliku borbu protiv dvojice srpskih vaterpolista - Vasilija Martinovića i Petra Jakšića. Sva trojica pripadaju istoj klasi 2002. koja je puna talenata u obe vaterpolo reprezentacije.