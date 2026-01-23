MAJKA MU JE IZ BEOGRADA, A ON JE JEDAN OD NAJBOLJIH VATERPOLISTA ITALIJE: Tragično je izgubio oca, a mamu, babu i dedu voli najviše na svetu
Vaterpolo reprezentacije Srbije i Italije odlučiće u petak veče ko će igrati u finalu evropskog prvenstva u Beogradu.
Ono što je zanimljivo za susret ova dva tima, jeste činjenica da za Italijane igra jedan momak koji vuče poreklo iz Srbije.
Tečno govori srpski jezik
Radi se o momku koji se zove Mateo Joki Grata i koji korene vuče iz Srbije i Crne Gore. Mladić odlično govori srpski jezik i svestan je svog porekla sa jedne roditeljske strane, na koji je veoma ponosan.
Otac Matea Jokija Grate zvao se Paolo i nekada je bio košarkaš. I njegova baka je bila svestran sportista, igrala je košarku, ali i rukomet za Crvenu zvezdu.
- Moja priča je vrlo, vrlo obična. Majka Ivana je iz Beograda, deda iz Berana, baba iz Beograda... Oni su tu živeli 20 godina, posle je majka otišla u Rim i upoznala tatu. Tamo sam odrastao, ali sam posle škole, kada se ona završi, bio tri meseca u Crnoj Gori. Malo Berane, malo Kotor. Tu sam zavoleo vaterpolo i Boku Kotorsku - rekao je Mateo Joki Grata za Mocartsport.
Rimljanin koji voli Juventus
Obožava fudbal, a iako je rođen u Rimu, njegov voljeni klub nije ni Roma, ni Lacio, već Juventus.
- Vatreni sam navijač Juventusa, baš pravi - otkrio je korpulentni vaterpolista.
Italijanski vaterpolo reprezentativac Mateo Joki Grata (23) počeo da trenira sa deset godina u rodnom Rimu. Njegov taletan uočili su stručnjaci iz Savone, ali i reprezentativnih selekcija Italije. Danas je član čuvenog Pro Reka.
Ranije je priznao da nikada nije imao dilemu za koju će reprezentaciju igrati, bez obzira na poreklo, jer je rođen u Italiji i oseća se Italijanom. Pre nekoliko godina doživeo je ličnu tragediju, kada mu je preminuo otac za kojeg je bio mnogo vezan.
Dva uzora, jedan iz Srbije, drugi iz Crne Gore
Inspiracija su mu dvojica vaterpolista, nekadašnji reprezentativci Srbije i Crne Gore, Vanja Udovičić i Aleksandar Ivović. Što se trenera tiče, otkrio je da je na njega najviše uticao Sandro Sukno, koji mu je kao mladom vaterpolisti dao šansu u Pro Reku.
Mateo Joki Grata važan je igrač u rotaciji italijanske vaterpolo reprezentacije kod selektora Alesandra Kampanje. U mlađim selekcijama, ali i sada u seniorskim vodio je i vodi veliku borbu protiv dvojice srpskih vaterpolista - Vasilija Martinovića i Petra Jakšića. Sva trojica pripadaju istoj klasi 2002. koja je puna talenata u obe vaterpolo reprezentacije.