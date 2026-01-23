Slušaj vest

Hrvatska je takon nakon poraza od Švedske osvojila prve bodove u noformiranoj grupi i vratila se u igru za polufinale.

1/4 Vidi galeriju Rukometna reprezentacija Hrvatske na Evropskom prvenstvu Foto: MATHILDA SCHULER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Island je nakon pobede protiv Mađarske doživeo prvi poraz na ovom prvenstvu.

Hrvatska je vodila od starta i na poluvremenu imala četiri gola prednosti 19:15

Island je pretio u nastavku prilazio na gol zaostatka, ali Hrvati su uspeli da sačuvaju prednost i privedu meč kraju.

Najzaslužniji za trijumf Hrvatske, koju sa klupe predvodi upravo Islanđanin Dagur Sigurdson, bio je Mateo Maraš sa sedam golova, po osam su za Island postigli Odin Rihtarson Omar Ingi Magnuson.

Hrvati u narednom kolu igraju protiv Švajcarske, a protivnik Islanda biće Švedska.

Ovako trenutno izgleda tabela grupe A:





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore