GRČKA - MAĐARSKA: Auuu! Kakav meč! Nestvarna borba!
Vaterpolisti Grčke i Mađarske igraju prvi polufinalni meč Evropskog prvenstva u Beogradu.
Bolji iz ovog duela odmeriće snage sa pobednikom drugog meča između Srbije i Italije.
1. četvrtina
Mađari su imali prvi napad na meču, ali ga nisu iskoristili. Sa druge strane Grčka jeste - prvi gol na meču postigao je Genidunijas sa peterca (1:0). Mađari uzvraćaju preko Kristijana Manherca (1:1), a onda grčki centar Kakaris postiže prvi gol na meču (2:1).
Mađarska nije realizovala napad, pa je Grčka to iskoristila da pobegne na +2 preko Skumpakisa (3:1). Tatrai je našao put do gola Grčke (3:2), a ubrzo Mađari stiže do novog izjednačenja - Akoš Nađ je strelac (3:3).
Grci su se raspucali, Skumpakis pogađa, a za njim i Gilas - 5:3! Mađarska im nikako ne da da se odlepe. David Tatrai pogađa! Gledamo fantastičan meč u Areni.
Grčka - perfektna!
Vaterpolisti Grčke su za sada jedini neporaženi na ovom Evropskom prvenstvu, pošto su u prvoj fazi savladali Gruziju, Sloveniju i Hrvatskoj, a potom u drugoj Tursku, Italiju i Rumuniju.
Sa druge strane, Mađarska je do sada izgubila samo od Srbije u drugoj fazi, a savladala je Francusku, Crnu Goru i Maltu u prvoj, a potom i Holandiju i Španiju posle peteraca u pomenutoj drugoj fazi.