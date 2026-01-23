Slušaj vest

Na današnji dan, 23. januara 2016. godine, u beogradskoj Areni se skupilo rekordnih 16.000 gledalaca.

U pitanju je bilo finale Evropskog prvenstva u kome su se sastali Srbija i Crna Gora.

Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026

Zlatni delfini su treći uzastopni put postali šampioni Starog kontinenta, pošto su posle preokreta savladali Crnu Goru rezultatom 10:8 (1:3, 2:1, 3:2, 4:2).

Crnogorci su bolje otvorili meč i posle prve četvrtine stekli dva gola prednosti (1:3). Jedini gol za Srbiju postigao je Milan Aleksić.

U drugom delu igre, naš tim je uspeo da prepolovi zaostatak, Andrija Prlainović i Miloš Ćuk su postigli golove, pa je Crna Gora na poluvremenu imala gol prednosti - 3:4.

Dušan Mandić je početkom treće četvrtine izjednačio na 4:4, nešto kasnije Filip Filipović pogodio za 5:5, a Andrija Prlainović za 6:6.

Nikako se nije dalo našem timu da povede tokom prve tri četvrtine.

Ali jeste početkom poslednje deonice. Miloš Ćuk je poslao neodbranjivu dijagonalu za prvo vođstvo - 7:6.

Utisak da se utakmica "lomi" u korist srpskog tima potvrdio je Duško Pijetlović pogotkom za 8:6. Treba istaći i sjajne intervencije Gojka Pijetlovića u tim trenucima.

Tada najmlađi reprezentativac Srbije Nikola Jakšić povećao je na 9:6 tri minuta pre kraja meča.

Činilo se da će naš tim lakše privesti meč kraju, ali se Crnogorci nisu predali, već su golovima Radovića i Nikole Janovića smanjili na 9:8.

Obe ekipe su promašile nekoliko narednih napada, da bi tačku na utakmicu stavio Milan Aleksić u kontri za 10:8. Prethodno je Gojko Pijetlović sjajno intervenisao.

Tim Dejana Savića je ostvario svih sedam pobeda na ovom turniru. U grupi su redom padali Hrvatska, Malta i Francuska, u osmini finala Slovačka, u četvrtfinalu Rusija, a u polufinalu Grčka.

Crnogorci su, pomalo neočekivano, u četvrtfinalu savladali Italiju, a u polufinalu Mađarsku.

Bila je ovo treća uzastopna, ukupno peta, titula prvaka Evrope od osamostaljenja Srbije. Ujedno i poslednja. Za sada.

SRBIJA - CRNA GORA 10:8

SRBIJA: G. Pijetlović, Mandić 1, Gocić, Ranđelović, Ćuk 2, D. Pijetlović 1, Nikić, Aleksić 2, Jakšić 1, Filipović 1, Prlainović 2, S. Mitrović, B. Mitrović.

CRNA GORA: Lazović, Dr. Brguljan, Pasković, Petrović, Da. Brguljan 2, Radović 2, M. Janović, N. Janović 2, Ivović 1, Mišić, Vukčević 1, Jokić, Šćepanović.