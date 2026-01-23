Slušaj vest

Vilijams je u saopštenju naveo da "i dalje ima mnogo čemu da se raduje", uprkos neuspehu pred petodnevno testiranje u Barseloni. To će biti prvi put da će bolidi za specifikacijama za ovu sezonu, od koje važe nova tehnička pravila, biti na stazi za više od kratkog snimanja i testiranja pouzdanosti.

"Ekipa je odlučila da ne učestvuje na testiranju u Barseloni sledeće nedelje nakon kašnjenja u programu FW48, dok nastavljamo da insistiramo na maksimalnim performansama automobila", navodi se u saopštenju Vilijamsa.

Prva predsezonska testiranja bez prisustva javnosti obaviće se od 26. do 30. januara u Barseloni, a zatim slede testiranja u Bahreinu, od 11. do 13. februara i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviZLATNA ISTORIJA JE PISANA U BEOGRADU: Srbija je posle preokreta u finalu potopila Crnu Goru, uz rekordan broj gledalaca
srbija-slovacka-296.JPG
Ostali sportoviANGELINA TOPIĆ ŽELI ZLATO U BEOGRADU! Biće jedna od najvećih zvezda i želi da ponovi veliki uspeh
Angelina Topić sa medaljom na Svetskom prvenstvu
Ostali sportoviMAJKA MU JE IZ BEOGRADA, A ON JE JEDAN OD NAJBOLJIH VATERPOLISTA ITALIJE: Tragično je izgubio oca, a mamu, babu i dedu voli najviše na svetu
Mate Joki Grata reprezentativac Italije sa kolegama
Ostali sportoviSRPSKI REKORDER POTVRDIO UČEŠĆE! Belgrade Indoor Meeting kvalitetniji za sjajnog Srbina
screenshot-2.jpg

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir