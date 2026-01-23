Datum i vreme finala Evropskog prvenstva u Beogradu su poznati!
BIĆE LUDO! EVO KADA SRBIJA I MAĐARSKA IGRAJU FINALE! Poznat tačan datum i satnica - nacija na nogama!
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu pobedom u polufinalu nad selekcijom Italije - 17:13.
Srbija će u finalu igrati protiv selekcije Mađarske koja je ranije pobedila Grčku - 14:12.
Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Termin finala zakazan je za nedelju, 25. januara, od 20.30 u Beogradskoj areni!
