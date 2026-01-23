Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu pobedom u polufinalu nad selekcijom Italije - 17:13.

Srbija će u finalu igrati protiv selekcije Mađarske koja je ranije pobedila Grčku - 14:12.

Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Termin finala zakazan je za nedelju, 25. januara, od 20.30 u Beogradskoj areni!

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviZLATNA ISTORIJA JE PISANA U BEOGRADU: Srbija je posle preokreta u finalu potopila Crnu Goru, uz rekordan broj gledalaca
srbija-slovacka-296.JPG
KvotaDA LI ĆE "DELFINI" STIĆI DO FINALA?! Isplivale kvote za meč Srbija - Italija: Evo šta kažu kladionice!
serbia-montenegro-582318.JPG
Ostali sportoviISPLIVAO SNIMAK HAOSA MEĐU HRVATSKIM VATERPOLISTIMA! Selektor izgubio živce i SOČNO OPSOVAO, da li je ovo trenutak kada je SVE PUKLO?! (VIDEO)
Ivica Tucak
Ostali sportoviRAT MU PREKINUO EPIZODU U ZVEZDI, UZEO PUŠKU U RUKE I VRATIO SE U HRVATSKU! Izgubio ćerku u HOROR tragediji, sada je opet u centru pažnje posle kraha u Beogradu
profimedia0841853184.jpg

BONUS VIDEO:

Vaterpolo Srbija - Crna Gora Izvor: Kurir televizija