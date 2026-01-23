Slušaj vest

Prevc, pobednik novogodišnje turneje Četiri skakaonice, u prvoj seriji je skočio 204 metra, da bi u drugoj seriji popravio plasman skokom od 224,5 metara, čime je ukupno osvojio 442,2 poena.

Drugo mesto zauzima Japanac Ren Nikaido, koji za slovenačkim takmičarom zaostaje 14 poena, nakon skokova od 230,5 i 224,5 metara, dok je treći Norvežanin Marijus Lindvik sa ukupno 420,3 poena (skokovi od 226,5 i 212 metara).

Svetsko prvenstvo u ski letovima se nastavlja sutra od 16.30, kada su na programu treća i finalna četvrta serija.

(Beta)