MAĐARI ČEKAJU RIVALA: Evo šta je Žolt Varga rekao na pitanje koga želi u finalu...
Vaterpolisti Mađarske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu posle pobede nad Grčkom 15:12.
Svoje impresije nakon plasmana u finale izneo je selektor Mađarske Žolt Varga.
"Istina je da je odbrana sa igračem manje ključna, ali nije naša odbrana bila toliko dobra na početku utakmice. Zato smo i primili malo više golova. Bitno je da smo do kraja držali visok intenzitet i imao sam u glavi da možemo da idemo do kraja jer su oni umorniji. I uspeli smo u tome. Svaka utakmica ima nešto svoje. Gledamo mi snimke i sve šta je bilo, ali nije uvek isto"
Koga žele u finalu?
"Vrlo teško pitanje. Idemo korak po korak, analiziramo i gledamo utakmicu Srbije i Italije pa ćemo videti šta će se dogoditi. Idemo kući, pa gledamo preko TV", objasnio je Žolt Varga.
