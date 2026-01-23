Slušaj vest

Najefikasniji u selekciji Švajcarske bio je Leni Rubin sa sedam pogodaka, dok je šest golova upisao Noam Leopold.

U selekciji Mađarske bolji od ostalih je bio Mikloš Rosta sa pet golova.

Ranije danas u ovoj grupi Hrvatska je pobedila Island sa 30:29 (19:15), a od 20.30 se sastaju domaćin Švedska i Slovenija.

Po dva boda u Grupi 2 imaju Švedska, Slovenija (utakmica manje), Island i Hrvatska, dok Mađarska i Švajcarska imaju po bod.

U narednom kolu, koje je na programu u nedelju, Mađarska igra protiv Slovenije (15.30), a Švajcarska igra protiv Hrvatske (20.30).

Plasman u polufinale izboriće dve najbolje plasirane selekcije.