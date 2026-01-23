Rukometaši Švajcarske i Mađarske odigrali su večeras u Malmeu nerešeno 29:29 (20:14), u utakmici prvog kola Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.
EVROPSKO PRVENSTVO
BOD KOJI NIKOME NE ODGOVARA : Remi rukometaša Švajcarske i Mađarske u drugoj fazi EP
Najefikasniji u selekciji Švajcarske bio je Leni Rubin sa sedam pogodaka, dok je šest golova upisao Noam Leopold.
U selekciji Mađarske bolji od ostalih je bio Mikloš Rosta sa pet golova.
Ranije danas u ovoj grupi Hrvatska je pobedila Island sa 30:29 (19:15), a od 20.30 se sastaju domaćin Švedska i Slovenija.
Po dva boda u Grupi 2 imaju Švedska, Slovenija (utakmica manje), Island i Hrvatska, dok Mađarska i Švajcarska imaju po bod.
U narednom kolu, koje je na programu u nedelju, Mađarska igra protiv Slovenije (15.30), a Švajcarska igra protiv Hrvatske (20.30).
Plasman u polufinale izboriće dve najbolje plasirane selekcije.
