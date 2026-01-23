Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije igraju sa Italijom (20.30) u polufinalu Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.

Utakmicu u beogradskoj Areni prati veliki broj gledalaca.

Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

 Za ovu utakmicu je vladalo veliko interesovanje. Tražila se karta više, pa je Arena ispunjena do poslednjeg mesta.

serbia-italy-588346.JPG
Vaterpolo Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

srbija-slovacka-296.JPG
serbia-montenegro-582318.JPG
Ivica Tucak
profimedia0841853184.jpg

