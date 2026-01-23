Za ovu utakmicu je vladalo veliko interesovanje
TRAŽILA SE KARTA VIŠE: Spektakularna atmosfera u Areni na meču Srbija - Italija! Hala ispunjena do poslednjeg mesta
Vaterpolisti Srbije igraju sa Italijom (20.30) u polufinalu Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.
Utakmicu u beogradskoj Areni prati veliki broj gledalaca.
Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe
Za ovu utakmicu je vladalo veliko interesovanje. Tražila se karta više, pa je Arena ispunjena do poslednjeg mesta.
Vaterpolo Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
