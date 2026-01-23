Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih citata iz serijala "Tesna koža" glasi: "Nedeljković Oliver, zapamtite to ime..."

Negativac iz čuvenog serijala danas bi mogao da ponese ime slovenačkog sudije koji deli (ne)pravdu u Beogradu na Evropskom prvenstvu.

Boris Margeta, zapamtite to ime.

Upravo je Margeta isključio Dušana Mandića na meču protiv Španije zbog brutalitija, zatim je protiv Mađarske donosio nekoliko više nego diskutabilnih odluka na račun Srbije, a večeras je prešao igricu.

U polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu, Margeta je u drugoj četvrtini dodelio crveni karton kapitenu Srbije Nikoli Jakšiću.

Jakšić je isključen zbog, čini se, nenamernog udaranja protivnika, u trenutku kada je Srbija bila u napadu, a Jakšić u gol-šansi.

Vaterpolo Srbija Italija isključenje Nikole Jakšića Izvor: RTS/screenshot

Šok-odluka Slovenca znači i da Nikola Jakšić neće moći da igra naredni meč, bez ozbira da li Delfini igraju u finalu ili za treće mesto.

