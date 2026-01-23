Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije slavili su nad Italijom sa i plasirali se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu.

"Želeo bih da čestitam igračima, jer su u ovoj utakmici uradili nešto zaista posebno, ali o tome ćemo pričati posle Evropskog prvenstva. Takođe, želeo bih da se izvinim ljudima zbog karata", izjavio je Uroš Stevanović za RTS.

Govoreći o finalu, Stevanović je istakao značaj domaćeg terena i podrške sa tribina.

"Još jedan derbi, još jedan vaterpolo klasik. Domaćini smo i nadam se da će publika izvući iz nas i onaj poslednji atom snage. Želja nam je da finale u nedelju odigramo u Beogradskoj areni na pravi način", poručio je selektor Srbije.

1/21 Vidi galeriju Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.