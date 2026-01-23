"Presrećan sam. Ponosan na ekipu, usled svih nepravdi koje su nam priredili. Ponovo su nam isključili igrača, na nepravdu smo navikli, s njom se borimo i nosimo svakog dana. U finalu smo u beogradskoj Areni, vaterpolo praznik za nas. Mađarska nam je protivnik, znamo kako sa njima, biće to strašan meč. Dominirali smo u ovoj utakmici od početka do kraja. Sjajan Glušac na golu, svaka mu čast, dečko je... Ne znam!“