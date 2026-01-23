DUŠAN MANDIĆ NEZADOVOLJAN SUĐENJEM: Navikli smo na nepravdu, s njom se borimo svakog dana
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva.
Delfini su savladali Italiju u prepunoj beogradskoj Areni, pa će u nedelju igrati protiv Mađarske za zlato.
Nažalost, u toj utakmici Srbija će biti drastično oslabljena, pošto kapiten Nikola Jakšić zbog crvenog kartona neće moći da igra.
Jakšića je isključio slovenački sudija Boris Margeta, isti onaj koji je isključio Dušana Mandića na utakmici protiv Španije.
O tome je posle meča pričao Dušan Mandić.
"Presrećan sam. Ponosan na ekipu, usled svih nepravdi koje su nam priredili. Ponovo su nam isključili igrača, na nepravdu smo navikli, s njom se borimo i nosimo svakog dana. U finalu smo u beogradskoj Areni, vaterpolo praznik za nas. Mađarska nam je protivnik, znamo kako sa njima, biće to strašan meč. Dominirali smo u ovoj utakmici od početka do kraja. Sjajan Glušac na golu, svaka mu čast, dečko je... Ne znam!“
O finalu s Mađarima?
"Kao i onu prvu! Jako agresivno muški... Onako kako mi znamo. Znamo se, znamo šta treba da sprečimo. Biće to sjajan meč", istakao je Mandić.