Slušaj vest

Rukometaši Švedske posle preokreta pobedili Sloveniju na EP

Rukometaši Švedske pobedili su večeras u Malmeu selekciju Slovenije sa 35:31 (13:15), u utakmici prvog kola Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin

Švedsku je do pobede vodio Lukas Sandel sa sedam pogodaka, a Erik Johanson je postigao šest golova.

U selekciji Slovenije bolji od ostalih je bio Domen Makuc sa osam golova, a po pet golova su upisali Kristjan Horžen i Domen Novak.

Švedska vodi u Grupi 2 sa četiri boda, dok Island, Slovenija i Hrvatska imaju po dva boda. Mađarska i Švajcarska imaju po bod.

U nedelju u drugom kolu Švedska igra protiv Islanda, a Slovenija protiv Mađarske.

Plasman u polufinale osiguraće dve najbolje plasirane selekcije.

Ne propustiteOstali sportovi"MNOGO SRBOMRZACA IZ CRNE GORE UŽIVA U BEOGRADU" Reči legende koje još odjekuju: Firme, restorani, ozbiljan novac... Pa pređu granicu i počinje PLJUVANJE SRBIJE
Nenad Peruničić legendarni rukometaš
Ostali sportoviMEČ ZA ANALE: Danci se revanširali Francuzima za poraz u finalu pre dve godine
Rukomet
Ostali sportoviJEDAN OD NAJBOLJIH SRPSKIH RUKOMETAŠA SE POVUKAO DAN POSLE ELIMINACIJE SA EVROPSKOG PRVENSTVA! Emotivnom porukom se oprostio od reprezentacije! FOTO
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviHRVATIMA ZABRANILI TOMPSONA, A ONI PONOVO SLAVILI UZ SPORNE STIHOVE! Isplivao snimak sa Evropskog prvenstva: Komšije nastavljaju po starom! (VIDEO)
Rukometna reprezentacija Hrvatske

Neverovatna glupost Španije na EP Izvor: Arena Sport