Rukometaši Švedske posle preokreta pobedili Sloveniju na EP

Rukometaši Švedske pobedili su večeras u Malmeu selekciju Slovenije sa 35:31 (13:15), u utakmici prvog kola Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

Švedsku je do pobede vodio Lukas Sandel sa sedam pogodaka, a Erik Johanson je postigao šest golova.

U selekciji Slovenije bolji od ostalih je bio Domen Makuc sa osam golova, a po pet golova su upisali Kristjan Horžen i Domen Novak.

Švedska vodi u Grupi 2 sa četiri boda, dok Island, Slovenija i Hrvatska imaju po dva boda. Mađarska i Švajcarska imaju po bod.

U nedelju u drugom kolu Švedska igra protiv Islanda, a Slovenija protiv Mađarske.

Plasman u polufinale osiguraće dve najbolje plasirane selekcije.