Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale prvenstva Evrope u Beogradu, pošto je večeras u polufinalu pobedila Italiju sa 17:13 (5:3, 4:4, 6:3, 2:3).

Jedina loša stvar bio je crveni karton koji je krajem druge četvrtine dobio kapiten našeg tima Nikola Jakšić. Ukoliko zbog toga bude suspendovan, to će biti veliki hendikep u finalu protiv Mađarske.

Selektor Uroš Stevanović je najavio žalbu, koja bi mogla kapitena "delfina" da vrati u tim za borbu za zlato.

Do tada, oglasio se i sam Jakšić, putem društvenih mreža napisavši kratku poruku svojim saigračima:

"Ponosan na moj tim!", glasila je poruka Jakšića.

Srbija - Italija, vaterpolo

