Slušaj vest

Srpski MMA borac Aleksandar Stefanović vratio se u svoj rodni Šabac i spreman je za spektakularni povratak, kada će se na predstojećem BFL MMA događaju, zakazanom za 31. januar, Stefanović suočiti sa iskusnim Radetom Novakovićem u borbi koja obećava!

Poznat po snažnom greplingu, Stefanović će pokušati da nametne svoj ritam od samog početka, a njegov rival Novaković, sa druge strane, važi za borca koji se ne predaje, pa se očekuje meč koji će publiku držati na ivici sedišta.

Stefanović je tokom treninga istakao da mu ovaj meč mnogo znači jer se vraća u grad gde je prvi put zakoračio u svet borilačkih sportova.

Ko je MMA borac Aleksandar Stefanović?

Aleksandar Stefanović je tokom karijere nastupao na najvećim svetskim i evropskim MMA organizacijama, uključujući i čuveni Oktagon, pod čijim ugovorom se i dalje nalazi. Njegov borilački put nije bio ni lak. U jednom periodu života imao je čak između 125 i 150 kilograma, a nakon desetogodišnje pauze mnogi su smatrali da je njegova karijera završena.

- U međuvremenu, sport je ponovo pronašao mene ili možda ja sport. Vratio sam se u kavez pre dve godine, a rezultati su govorili sami. Pet pobeda u kratkom vremenskom periodu, dokaz su da godine i pauza ne moraju da znače kraj ako postoji volja - kaže za Kurir naš MMA borac.

Posle punih 25 godina, Stefanović se vraća u svoj rodni grad, gde će nastupiti na BFL MMA događaju, u borbi koja za njega ima mnogo veće značenje od samog rezultata.

- To nije samo još jedan meč, to je za mene simbol povratka, opstanka i vere - dodaje Stefanović.

Aleksandar Stefanović Foto: Privatna Arhiva

Mislili da je stradao MMA borac, a u stvari mu ubili prijatelja

Pre dve godine u nemačkom Dizeldorfu pojavila se šokantna vest da je srpski MMA borac Aleksandar Stefanović ubijen. Međutim, ubrzo se oglasio i Aleksandar, kada je demantovao pisanja stranih medija. Kako je tada rekao za Kurir, želeo je da oglasi za medije pre svega zbog uznemiravanja njegove porodice nakon objavljene strašne vesti, ali i toga što je on, između ostalog, veliki sportista i borac, te bi voleo da ga ljudi znaju po tome.

- Pre svega moram da demantujem, strani mediji su preneli da sam ja ubijen, a to nije tačno, ubijen je moj imenjak i jako dobar prijatelj. Ja sam i dalje u šoku šta se desilo, pomažem oko organizacije njegove sahrane, a svi od rodbine me redom zovu. I to ne samo rodbina, od ranog jutra sam dobio preko 300 poziva, ljudi ne veruju da sam živ i da nisam uopšte ja taj o kome se piše - rekao je Aleksandar za Kurir.