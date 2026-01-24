Slušaj vest

Evropska federacija vodenih sportova je ukinula suspenziju Nikoli Jakšiću, kapitenu reprezentacija Srbije zbog crvenog kartona na utakmici polufinala protiv Italije.

Ovo je fantastična vest za "delfine" i selektora Uroša Stevanovića koji je nakon polufinalne utakmice najavio da se nada da će Jakšić moći da igra utakmicu za zlato protiv Mađarske.

Stevanović je najavio da će biti uložena žalba, a ona je izgleda urodila plodom.

1/21 Vidi galeriju Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Podsetimo, Jakšić je isključen nakon jegnod duela i grubog kontakta sa italijanskim vaterpolistom. Posle konsultacije sa VAR sistemom, sudije su odlučile da kapitenu Srbije dodele crveni karton. Prema propisima, to automatski znači zabranu igranja na narednoj utakmici.

Ali, Vaterpolo savez Srbije je brzo reagovao i odmah uputio zvaničnu žalbu, a nakon razmatranja ona je usvojena.

Naravno, poznato je da je Nikola Jakšić već nekoliko godina jedan od najvažnijih vaterpolista naše reprezentacije i samo informacija da će biti uz ekipu sigurno je uticala na saigrače i njihov moral pred finale koje je zakazano za nedelju.

Sa druge strane, možemo da pretpostavimo da su se Mađari nadali da našeg kapitena neće biti u bazenu.