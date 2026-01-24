Nikola Jakšić, kapiten reprezentacije Srbije, oglasio se nakon odluke o ukidanju suspenzije.
JAVIO SE
OGLASIO SE KAPITEN PRED FINALE EVROPSKOG PRVENSTVA! Nikola Jakšić poslao moćnu poruku nakon vesti koja je oduševila Srbiju
Slušaj vest
Vaterpolisti Srbije će u nedelju u finalu Evropskog prvenstva igrati protiv Mađarske, a na tom meču predvodnik će biti Nikola Jakšić, uprkos crvenom kartonu koji je dobio na utakmici polufinala protiv Italije.
Prema propisima, crveni karton automatski donosi jedan meč suspenzije.
Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe
Vidi galeriju
Vaterpolo savez Srbije je uložio žalbu i ona je prihvaćena, pa će kapiten ipak moći da pomogne saigračima i selektoru Urošu Stevanoviću.
Nakon što je informacija o ukidanju suspenzije stigla do javnosti, Jakšić se oglasio putem društvene mreže Instagram.
"Vidimo se u finalu!", poručio je kapiten Srbije uz zastavu Srbije.
Foto: Printscreen
Bonus video:
Reaguj
Komentariši