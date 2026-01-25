VREME JE ZA NOVO ZLATO: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska
Vaterpolisti Srbije i Mađarske boriće se za titulu šampiona Evrope, a ovaj meč možete gledati na kanalu RTS 1, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.
Biće to drugi duel Srbije i Mađarske na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, a prethodni je završen trijumfom Delfina od 15:14 u grupnoj fazi.
Prethodno, u borbi za treće mesto će se, takođe u nedelju, ali od 17 časova, sastati Italija i Grčka.
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.