Vaterpolisti Srbije i Mađarske boriće se za titulu šampiona Evrope, a ovaj meč možete gledati na kanalu RTS 1, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.

Biće to drugi duel Srbije i Mađarske na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, a prethodni je završen trijumfom Delfina od 15:14 u grupnoj fazi.

Prethodno, u borbi za treće mesto će se, takođe u nedelju, ali od 17 časova, sastati Italija i Grčka.

