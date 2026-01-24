Slušaj vest

Hektor je pobedila sa rezultatom od 2:23,86 minuta.

Drugo i treće mesto zauzele su Amerikanke Paula Molcan, sa 0,18 sekundi zaostatka, i Mikaela Šifrin, sa 0,23 sekundi zaostatka.

Šifrin je i dalje prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.033 boda, 150 više od drugoplasirane Kamile Rast iz Švajcarske.

U plasmanu veleslaloma, prva je Austrijanka Julija Šajb sa 560 bodova, ispred drugoplasirane Rast sa 471 bodom i trećeplasirane Hektor sa 429 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Špinderluv Mlinu.

(Beta)

