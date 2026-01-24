Slušaj vest

Mikec je dobio pištolj, nagradu sponzora, za rezultat najbliži svetskom rekordu finala u disciplini vazdušni pištolj.

Srpski reprezentativac je u drugom seniorskom takmičenju trijumfovao sa 244,9 krugova. Svetski rekord već sedam godina drži Song Guk Kim iz Severne Koreje sa rezultatom 246,5 krugova.

Po završetku seniorskih nadmetanja počela su juniorska takmičenja, u kojima su najviše uspeha od srpskih takmičarki imale reprezentativke u disciplini pištolj.

U prvom juniorskom takmičenju pištoljem Srbija je imala dve predstavnice. Tea Mikec zauzela je četvrto mesto, dok je Nađa Martinović takmičenje završila na osmoj poziciji. Martinovićeva je u drugom juniorskom nastupu izborila plasman u finale i osvojila šesto mesto.

Strelci pištoljem završili su učešće na mitingu, dok će poslednjeg dana takmičenja biti održano još po jedno juniorsko nadmetanje u disciplini puška.

(Beta)