Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije u nedelju od 20.30 u Beogradskoj areni igra finale EP protiv starog rivala - Mađarske.

Dan uoči okršaja u srpskoj prestonici, u Hrvatskoj se uveliko govori o toj utakmici.

1/21 Vidi galeriju Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Naime, njima je zanimljivo, ali i čudno to što se u Beogradskoj Areni nije čula pesma "Marš na Drinu", kao i rodoljubive pesme, kako oni navode. Uporedili su atmosferu sa rukometnog Svetskog prvenstva prošle godine, kada su u Zagrebu odjekivale hrvatske pesme.

- Srbi će, dakako, ponovo imati podršku publike, ali uz zanimljiv podatak, a to je da se Arenom Beograd ne orе domoljubne niti navijačke pesme. Nije se čulo čak ni „Marš na Drinu“, već su se puštali strani hitovi poput „We Will Rock You“ i sličnih pop-rok standarda. Stoga atmosfera nije ni približna onoj koju smo videli pre godinu dana u Areni Zagreb tokom Svetskog prvenstva rukometaša. Tada se, naime, nisu nizale samo hrvatske navijačke i domoljubne pesme, već je navijački ugođaj dodatno podgrevao sjajni animator Frano Ridjan - stoji u tekstu na hrvatskom portalu.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: