Vaterpolo reprezentacija Srbije u nedelju od 20.30 u Beogradskoj Areni igra finalni meč Evropskog prvenstva, a protivnik "delfinima" biće selekcija Mađarske.

Finalni susret najavio je i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

- Čuli smo se Orban i ja, posle prve utakmice. On je čestitao, rekao tvrda utakmica, ovako onako. Nećete verovati, ja sam mu posle toga napisao: "Vidimo se u finalu". Naravno, večeras će svako da navija za svoju zemlju - rekao je on.

Istakao je da veruje u naše momke, i da su sjajni.

- Vaterpolo niko ne može da organizuje na ovakvom nivou, sa ovoliko gledalaca, sa ovakvim bazenom. Ovaj bazen je čudesan, mi smo svojevremeno pratili visoku cenu, i čudesno je sve - rekao je on, i dodao:

- Verujem i u naš rukomet. Verujem u ovog Španca, Raula Gonzalesa, i verujem da će podići srpski rukomet. I mislim da će centar koji gradimo dodatno sve pojačati. Tu rezultati ulaganja na kraju uvek moraju da se vide - rekao je on.

