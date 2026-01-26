Slušaj vest

Američka skijašica Mikaela Šifrin osvojila je danas rekordni deveti kristalni globus Svetskog kupa u slalomu, pošto je pobedila u trci u Špindleruv Mlinu, u Češkoj.

Šifrin je bila najbrža i posle prve vožnje, a pobedila je rezultatom 1:37,59 minuta. Ona je postala prva skijašica, u obe konkurencije, koja je u šest decenija dugoj istoriji Svetskog kupa osvojila devet titula u jednoj disciplini.

Amerikanka Lindzi Von ima osam titula u spustu.

Šifrin sada ima 71 pobedu u slalomu i rekordnih 108 pobeda u Svetskom kupu.

Drugo mesto u današnjoj trci osvojila je Švajcarkinja Kamila Rast sa 1,67 sekundi zaostatka.

Nemačka skijašica Ema Ajher zauzela je treće mesto 2,18 sekundi zaostatka.

U poretku slaloma Šifrin ima 780 bodova, druga je Rast sa 492 boda, a treća je Vendi Holdener iz Švajcarske sa 358 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Šifrin sa 1.133 boda, ispred Rast koja ima 963 i Ajher sa 684.