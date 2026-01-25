SRBIJA JE ŠAMPION EVROPE: Delfini na krilima Mandića i Glušca torpedovali Mađarsku pred 13.000 gledalaca u Beogradu
"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).
Posle osam godina naš vaterpolo tim je ponovo šampion Evrope. Prethodno smo zlata osvajali 2006, 2012, 2014, 2016 i 2018. godine.
Ovo je treće zlato osvojeno u Beogradu, posle 2006, 2016, sada i 2026. godine.
32'
Poslednji minut. Mađari igraju 7 na 6.
Postigli su pogodak 50 sekundi pre kraja. Vendel Vigvari je strelac - 10:7.
31'
Ušli smo u poslednja dva minuta. Delfini su blizu ostvarenja sna! Sli, treba pametno odigrati.
Evooo gaaaa! Dušan Mandić torpeduje Mađare - 10:6. Ma, nema odbrane od ovoga! Ni tri golmana ne spasavaju Mađare.
Pokušali su Mađari bez golmana, sa sedam igrača, ali nema gola! Brani Glušac
30'
Ljudi, pa ovo je čudo! Srbija se odbranila sa dva igrača manje! Mandić je presekao napad Mađara! Nešto više od dva minuta do kraja. Idemo, majstori!
29'
Milan Glušac! Brani golman Srbije u situaciji sa igračem manje. Pokušali su Mađari sa dva centra.
Gooolllll! Spektakl Đorđa Lazića, prebacio je loptu sa jedne na drugu ruku, a onda pogodio - 9:6. Srbija prvi put ima tri gola prednosti!
28'
Uspeli sm oda se odbranimo, Mađarska će imati igrača manje. na Nešto više od četiri minuta pre kraja. Tajm-aut je zatražio selektor Uroš Stevanović.
Peterac za Srbiju, ali će VAR proveravati situaciju. Nikola Jakšić je fauliran. VAR Je presudio, peterac za Srbiju.
Goool! Dušan Mandić je pogodio! Njegov treći gol, Srbija vodi 8:6. Mandić ima 676 iz peteraca na ovom šampionatu.
27'
Glušac treći put u nizu brani šut Mađara, njegov deveti u meču. Ali, napad za sada ne prati taj tempo. Mnogo grešaka naših u napadu, Mandić je često udvojen ili utrojen.
26'
ilan Glušac sedmi put brani napad Mađara.
I ponovo Glušac! Broj osam! Mađari nisu iskoristili igrača više.
4. četvrtina
Ostaje još osam minuta u velikom finalu. Srbija posle tri četvrtine ima gol prednost - 7:6.
Mađarska je krenula prva u napad.
24'
Nikola Jakšić je pogodio prečku, šteta.
Ali, Srbija ima prednost. Dobila je treću četvrtinu sa 2:1.
21'
Mađari realizuju napad sa igračem više. Pet golova iz 10 situacija sa igračem više - 7:6. Mađari su samo jedan gol postigli iz igre. Janoš Fekete je strelac. Mađari su šest golova postigli iz 23 napada.
19'
Srbija prvi put na meču ima dva gola prednosti - 7:5. Igrača više smo iskoristili sjajnom akcijom i prebacivanjem lopte sa jedne na drugu stranu. Prvi gol Vasilija Martinovića.
18'
Duuušaaan Maaandiiić! Sevnula je levica srpskog beka - 6:5. Lopta je prošla kroz zid od trojice igrača Mađarske i golmana. Drugi njegov gol.
16'
Šteta, Vince Varga pogađa za izjednačenje sa igračem više - 5:5.
Ujedno, to je i konačan rezultat posle prvog poluvremena.
15'
Pravi vaterpolo klasik, važnost meča uzela je svoju meru. Igra se sa malo golova.
Nemanja Vico koristi sjajnu akciju Delfina - 5:4. Njegov prvi gol na meču.
6'
Srbija sjajno igra u odbrani, još jednom smo se odbranili u situaciji sa igračem manje. Milan Glušac upisuje drugu odbranu.
5'
Akoš Nađ koristi igrača više - 2:2. Šteta, bukvalno u poslednjoj sekundi do povratka igrača, postiže gol.
4'
Radomir Drašović postiže gol za prvo vođstvo Srbije - 2:1.
Preslikana akcija kao kod prvog gola. Mađari su udvojili Mandića, a ovaj dodao do slobodnog igrača, koji šutem sa nekoliko metara šalje loptu u mrežu.
3'
Vendel Vigvari postiže prvi gol na meču - 0:1. Mađari su iskoristili igrača više.
Takooo jeee! Nikola Lukić na asistenciju Dušana Mandića - 1:1.
1'
Milan Glušac! Komandant odbrane! Golman Srbije u prvoj akciji Mađara, u kome je Srbija imala igrača manje, upisao prvu odbranu.
1. četvrtina
Prepuna Arena u finalu. Srbija je u belim kapicama, Mađarska u plavim.
Mađari su prvi doplivali do lopte.
Srbija bez najiskusnijeg
Vaterpolo reprezentacija Srbije u finalu će igrati bez najiskusnijeg Miloša Ćuka.
Selektor Uroš Stevanović se opredelio za sledeći sastav: Radoslav Filipović (g), Milan Glušac (g), Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nikola Jakšić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović, Vasilije Martinović, Nikola Lukić.
Prema nezvaničnim infomacijama, Ćuk ima problem sa leđima i virusom.
Srbija mnogo uspešnija u finalima
Od 1989. godine, od kako je uveden nokaut sistem takmičenja, "Delfini" su igrali devet finala. Pobedili su sedam puta (2001, 2003, 2006, 2012, 2014, 2016, 2018), a izgubili dva puta (1997, 2008).
Mađari su u istom periodu igrali osam finala, ali dobili samo tri (1997, 2999, 3030). Pet poraza su doživeli 1993, 1995, 2006, 2014 i 2022).
Milan Glušac ili Šoma Vogel
Veoma bitne uloge na ovogodišnjem 37. Evropskom prvenstvu imali su golmani.
Utisak je da su u finalu reprezentacije čiji su čuvari mreže najviše i briljirali.
Milan Glušac ili Šoma Vogel? Statistika kaže da je mladi golman Srbije efikasniji u bazenu.
Neka ostane tako.
Beograd srećan za Delfine
Evropsko prvenstvo, 37. po redu, ulazi u samu završnicu.
I dok je raspored medalja još uvek nepoznat, jasno je da je glavni grad Srbije i ovog puta osvojio najsjajnije odličje za organizaciju.
Posle nezaboravnih turnira 2006. i 2016. godine, kada je postavljen rekord po broju gledalaca, i ove 2026. je lestvica podignuta na novi nivo.
Oba prethodna turnira u Beogradu završila su zlatom za Srbiju, nadamo se da će se taj niz nastaviti.
Mađari najtrofejnija vaterpolo nacija na kontinentu
Mađarska je 13 puta bila šampion Evrope, sedam puta je bila druga i šest puta treća. Poslednju titulu Mađari su uzeli 2022. godine, posle posta od 23 godine.
Naša zemlja, uključujući Jugoslaviju, ima osam titula prvaka Evrope.
Od toga je Srbija od osamostaljenja pet puta bila šampion. Naša zemlja ima devet srebrnih i pet bronzanih medalja, što je ukupno 22 medalje, četiri manje od Mađarske.
Srbija je 2006. godine, odmah po osamostaljenju, postala prvak Evrope, a zatim je čekaka šest godina do naredne titule. Potom je usledio čudesni niz od četiri uzastopne titule - 2012, 2014, 2016 i 2018. godine.
Najveće rivalstvo u istoriji vaterpola
Mađarska i Srbija su najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu.
Ovo će biti 26. međusobna utakmica na Evropskim prvenstvima, uključujući i doba Jugoslavije, od 1934. godine. Mađarska vodi sa 13-10, uz dva remija.
Već su se jednom sastali na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, kada je Srbija u drugoj fazi slavila rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6).
Poslednji put u finalu su igrlai 2006. godine, kada je Srbija slavila rezultatom 8:7.
Sastavi
SRBIJA - MAĐARSKA
Hala: Arena
Sudije: Frank Ome (Nem), Žilijen Burž (Fra)
SRBIJA: Radoslav Filipović (g), Milan Glušac (g), Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nikola Jakšić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović, Vasilije Martinović, Nikola Lukić. Selektor: Uroš Stevanović
MAĐARSKA: Kristof Čoma (g), Šoma Vogel (g), Danijel Anđal, Kristijan Manherc, Akoš Nađ, Vince Vigvari, Adam Nađ, Janoš Fekete, David Tatrai, Peter Kovač, Vendel Vigvari, Silard Janšik, Zombor Vismeg, Vince Varga. Selektor: Žolt Varga