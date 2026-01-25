Posle osam godina naš vaterpolo tim je ponovo šampion Evrope. Prethodno smo zlata osvajali 2006, 2012, 2014, 2016 i 2018. godine.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.