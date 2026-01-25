Slušaj vest

Tom Simpson (1937–1967) bio je pionirski britanski profesionalni biciklista i jedna od najvećih zvezda ovog sporta šezdesetih godina.

Najpoznatiji je po osvojenom Svetskom prvenstvu 1965. godine, pobedi na Trci kroz Flandriju 1961., i po tome što je bio prvi Britanac koji je obukao žutu majicu na Tur de Fransu.

1/4 Vidi galeriju Tom Simpson Foto: Boris HORVAT / AFP / Profimedia, Aimé Dartus / AFP / Profimedia, The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Nažalost, Simpson je preminuo sa samo 29 godina, od srčanog zastoja izazvanog ekstremnim iscrpljenjem, vrućinom i upotrebom amfetamina tokom 13. etape Tur de Fransa 1967. godine na Mont Ventoux.

Rani život i amaterska karijera

Rođen u Hasvelu, okrug Duram, a odrastao u Harvorthu, Notingemšir.

Počeo kao pistac biciklista, osvojivši bronzanu medalju na Olimpijadi u Melburnu 1956. Na Igrama Britanskog Comonvealta 1958. osvojio srebrnu medalju

Profesionalni uspeh

1962. godine preselio se u Francusku i započeo profesionalnu karijeru.

Postao vrhunski vozač klasičnih trka:

Tour of Flanders 1961

Bordeaux-Paris 1963

Milan-San Remo 1964

Giro di Lombardia 1965

Svetski profesionalni šampion na putu 1965. godine.

godine postao prvi Britanac u žutoj majici Tur de Fransa.

Osvojio titulu BBC Sports Personality of the Year 1965.

Tragična smrt

Dana 13. jula 1967., tokom 13. etape Tur de Fransa, Simpson je kolabirao na padinama Mont Ventouxa.

Uprkos pokušajima da ga reanimiraju, preminuo je od srčanog zastoja. Obdukcija je pokazala prisustvo amfetamina i alkohola u organizmu.

Njegove poslednje, često citirane (iako sporne) reči bile su:

- Vratite me na bicikl!

Njegova smrt je izazvala uvođenje strožih antidoping pravila u biciklizmu. Danas, memorijal posvećen Tomu Simpsonu na Mont Ventouxu predstavlja mesto hodočašća za bicikliste i ljubitelje ovog sporta.

