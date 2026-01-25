Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Grčke savladala je Italiju rezultatom 12:5 (1:4, 1:3, 2:3, 1:2) u utakmici za treće mesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Grci su ispisali istoriju svoje zemlje pošto su osvojili prvu medalju na evropskim prvenstvima.

Vaterpolo Srbija - Mađarska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tim Todorosa Vlahosa je dominirao u beogradskoj "Areni" od prvog do poslednjeg minuta.

Već u prvom poluvremenu je Grčka povela sa 7:2 i potom uspešno priveli meč kraju.

Argiropulos je utakmicu završio sa četiri gola kao najefikasniji u timu Grčke. Kod Italijana, po dva gola su postigli Ferero i Kondemi.

Ne propustiteOstali sportoviU HRVATSKOJ PONOVO ISPIRAJU USTA SA SRBIJOM PRED FINALE EP U BEOGRADU! Dok Delfini čekaju Mađare, naše komšije su šokirane!
Vaterpolo, Srbija
Ostali sportoviDUŠAN MANDIĆ NEZADOVOLJAN SUĐENJEM: Navikli smo na nepravdu, s njom se borimo svakog dana
serbia-italy-589066.JPG
Ostali sportoviBIĆE LUDO! EVO KADA SRBIJA I MAĐARSKA IGRAJU FINALE! Poznat tačan datum i satnica - nacija na nogama!
SERBIA-ITALY_02.JPG
Ostali sportoviSLOVENAČKI SUDIJA ZAVIO SRBIJU U CRNO: Delfini igraju za zlato bez kapitena! Margeta koji je isključio Mandića, izbacio i Jakšića
serbia-italy-588976.JPG

Vaterpolo Srbija - Crna Gora Izvor: Kurir televizija