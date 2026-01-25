Argiropulos je utakmicu završio sa četiri gola kao najefikasniji u timu Grčke
U BAZENU POSTOJAO SAMO JEDAN TIM: Grci potopili Italijane za istorijsku medalju
Vaterpolo reprezentacija Grčke savladala je Italiju rezultatom 12:5 (1:4, 1:3, 2:3, 1:2) u utakmici za treće mesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Grci su ispisali istoriju svoje zemlje pošto su osvojili prvu medalju na evropskim prvenstvima.
Vaterpolo Srbija - Mađarska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Tim Todorosa Vlahosa je dominirao u beogradskoj "Areni" od prvog do poslednjeg minuta.
Već u prvom poluvremenu je Grčka povela sa 7:2 i potom uspešno priveli meč kraju.
Argiropulos je utakmicu završio sa četiri gola kao najefikasniji u timu Grčke. Kod Italijana, po dva gola su postigli Ferero i Kondemi.
