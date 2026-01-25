Slušaj vest

Rukometaši Slovenije pobedili su danas u Malmeu selekciju Mađarske sa 35:32 (15:17), u utakmici drugog kola Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.Sloveniju je do pobede vodio Blaž Janc sa 10 golova, dok su po pet pogodaka postigli Staš Slatinek Jovičić i Kristijan Horžen.

Najefikasniji u selekciji Mađarske bio je Bence Imre sa osam golova, a pet pogodaka je upisao Mikloš Rosta.

Slovenija je upisala četvrti bod i sada ima isti učinak kao i vodeća Švedska (utakmica manje), dok je Mađarska na poslednjem, šestom mestu, sa jednim bodom.

Od 18.00 u ovoj grupi se sastaju Island i Švedska, a od 20.30 igraju Hrvatska i Švajcarska.

U trećem kolu, koje je na programu u utorak, Slovenija igra protiv Hrvatske, a Mađarska protiv Švedske.