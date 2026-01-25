Slušaj vest

Grci su ispisali istoriju svoje zemlje pošto su osvojili prvu medalju na evropskim prvenstvima.

Selekor vaterpolista Grčke Teodoros Vlahos bio je zadovoljan posle osvajanja trećeg mesta na EP u Beogradu.

"Veoma sam srećan jer smo reagovali posle lošeg rezultata u polufinalu. Naša očekivanja su bila da igramo finale, ali to nismo zaslužili, Mađari su bili bolji od nas. Naša odbrana je bila savršena. Na kraju, osvojili smo prvu medalju na EP ikada. Ovo je nešto vredno slavlja", rekao je Vlahos posle meča za bronzu.

Defanziva je presudila u osvajanju evropske bronze.

"Odbrana je bila ključna, dozvolili smo rivalu kakav je Italija da postigne samo dva gola u prvom poluvremnu. Naše samopouzdanje je bilo veliko, moramo da nastavimo u tom pravcu. Da nastavimo da dokazujemo da smo među najboljim ekipama u Evropi. Nadam se da ćemo na sledeći put imati savršen turnir tokom celog trajanja i da ćemo se boriti za zlato", poručio je Vlahos.

