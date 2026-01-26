Slušaj vest

Ekipa Japana osvojila je večeras zlatnu medalju u timskom takmičenju na Svetskom prvenstvu u ski letovima u Oberstdorfu

Japan je do svog prvog zlata u istoriji ski letova došao sa osvojenih 1.596,6 poena, a ekipu su predvodili Rjoju Kobajaši, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura i Ren Nikaido.

Srebro je pripalo ekipi Austrije sa 1.560 poena, dok je bronzanu medalju osvojila Norveška sa 1.483,7 poena.

Slovenija, koja je branila dvostruko uzastopno zlato, završila je na šestom mestu, nakon što je u prvoj seriji bez skoka ostao Domen Prevc.

Njegove skije koje su bile naslonjene na kabinu, pale su usled jakog vetra, a zatim su se spustile niz letaonicu neposredno pred skok Norvežanina Marijusa Lindvika, posle čega je žiri Prevcu zabranio nastup u prvoj seriji, a prigovor Slovenije je odbijen.

Prevc je u subotu postao svetski prvak u ski letovima u pojedinačnoj konkurenciji.