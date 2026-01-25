Vaterpolo reprezemtacija Srbije od 20.30 sati u beogradskoj Areni igra protiv Mađarske za zlato na Evropskom prvenstvu.

Daleko pre početka meča, tribine najveće hale na Balkanu ispunjene su do poslednjeg mesta. Pa i više od toga. Ostaje da se vidi da li će biti oboren rekord po broju gledalaca.