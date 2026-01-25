Daleko pre početka meča, tribine najveće hale na Balkanu ispunjene su do poslednjeg mesta
U BEOGRADU SCENE O KOJIMA ĆE SE PRIČATI: Arena krcata daleko pre početka finala Srbija - Mađarska! "Delfini" će imati ogromnu pomoć
Vaterpolo reprezemtacija Srbije od 20.30 sati u beogradskoj Areni igra protiv Mađarske za zlato na Evropskom prvenstvu.
"Delfini" će na ovoj utakmici imati ogromnu pomoć sa tribina.
Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Ostaje da se vidi da li će biti oboren rekord po broju gledalaca.
Rekord je postavljen u Beogradu 2016. godine, kada je finale Srbija - Crna Gora posmatralo neverovatnih 18.743 gledalaca.
