Island je tako napravio veliko iznenađenje i blizu je plasmana u polufinale Evropskog prvenstva.

Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin

U pobedničkom timu blistao je Kristjanson sa 11 golova, dok je Lagergen bio jedini vredan pomena u ekipi Švedske sa pet golova.

Posle dva kola ove novoformirane grupe dva, Island se izjadnačio sa Šveđanima i Slovencima sa po četiri boda na vrhu tabele.

Island će u narednom kolu igrati protiv Švajcarske, a Šveđani priliku za popravni će imati protiv Mađarske.

Prve dve ekipe obezbediće plasman u polufinale, dok trećeplasirana ekipa igraće utakmicu za peto mesto.

Ovaj rezultat nikako ne odgovara  HrvatskoJ jer bi eventualnom krugu sa Švedskom i Islandom bili najslabiji i ostali bez polufinala.

Da bi se to desilo potredno je da sve tri ekipe do kraja grupne faze zabeleže očekivane pobede.



