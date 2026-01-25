Slušaj vest

Island je tako napravio veliko iznenađenje i blizu je plasmana u polufinale Evropskog prvenstva.

Rukomet 2025/26

U pobedničkom timu blistao je Kristjanson sa 11 golova, dok je Lagergen bio jedini vredan pomena u ekipi Švedske sa pet golova.

Posle dva kola ove novoformirane grupe dva, Island se izjadnačio sa Šveđanima i Slovencima sa po četiri boda na vrhu tabele.

Island će u narednom kolu igrati protiv Švajcarske, a Šveđani priliku za popravni će imati protiv Mađarske.

Prve dve ekipe obezbediće plasman u polufinale, dok trećeplasirana ekipa igraće utakmicu za peto mesto.

Ovaj rezultat nikako ne odgovara HrvatskoJ jer bi eventualnom krugu sa Švedskom i Islandom bili najslabiji i ostali bez polufinala.

