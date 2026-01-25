Slušaj vest

"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Svoje prve impresije posle velikog trijumfa izneo je selektor Srbije Uroš Stevanović i otkrio kroz kakvu golgotu je Srbija prošla.

"Na dan utakmice sa Italijom sedmorica igrača kreću sa povraćanjem, dijarejom i temperaturom oko 3-4 ujutru… Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača. Samo nas četvorica iz stručnog štaba. U toku dana je i Ćuku pozlilo. Svi su igrali sa tim simptomima. Jakša povraćao na rasplivavanju."

Nakon meča sa Italijanima sve je postalo još teže:

"Posle utakmice svi još gore. Ćuk temperatura 40, dobio je i Manda temperaturu. Ćuk i Glušac nisu ni trenirali između polufinala i finala. Zato, veliko hvala medicinskom timu, doktoru Vladi Marjanoviću i fizioterapeutima Vladi Radoviću i Aleksi Nikoliću. I zahvalnost Veljku Gudelju i Tesla mediki za 24-časovnu pomoć u nameri da se izborimo sa svim problemima u poslednja četiri dana.", rekao je Stevanović.

