1/14 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U Areni vlada sjajna atmosfera, a u jednom od boksova našla se delegacija crveno-belih. Pored predsednika kluba, Željka Drčelića, prisutni su bili i košarkaši Zvezde, Džordan Nvora, Jago Dos Santos, Semi Odželej, Čima Moneke i Kodi Miler Mekintajer.

Moneke je u trenutku fotografisanja podigao tri prsta i tako se uslikao za zvaničnu Instagram stranicu Crvene zvezde. Ponovo je tako "raspalio" navijače, pre nekoliko nedelja je i na srpskom jeziku čestitao Božić.