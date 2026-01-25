Slušaj vest

U toku je finale Evropskog prvenstva u vaterpolu između Srbije i Mađarske.

Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U  Areni vlada sjajna atmosfera, a u jednom od boksova našla se delegacija crveno-belih. Pored predsednika kluba, Željka Drčelića, prisutni su bili i košarkaši Zvezde, Džordan Nvora, Jago Dos Santos, Semi Odželej, Čima Moneke i Kodi Miler Mekintajer.

Moneke je u trenutku fotografisanja podigao tri prsta i tako se uslikao za zvaničnu Instagram stranicu Crvene zvezde. Ponovo je tako "raspalio" navijače, pre nekoliko nedelja je i na srpskom jeziku čestitao Božić.

Crvena zvezda će u petak igrati utakmicu Evrolige u Beogradu protiv Dubaija.

