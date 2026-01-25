Neverovatno kako su Hrvati najavili finale EP u Beogradu.
SVI IM SE SMEJU! HRVATI SE OBRUKALI KAO NIKADA DO SADA, A SRBIJA JE ŠAMPION EVROPE: Evo kako su naše komšije dočekale finale u Beogradu!
Vaterpolo reprezentacija Srbije novi je šampion Evrope!
Delfini su u prepunoj Beogradskoj areni savladali Mađare u finalu sa 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) i tako se popeli na krov Evrope.
Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Sa druge strane, pre samog finala, hrvatski mediji su najavili ovaj duel, ali nisu želeli da nas oslove sa Srbija, već su napisali domaći tim.
Naslov je glasio ovako (prenosimo bez izmene): "Finale Europskog prvenstva donosi sudar stilova; moderni, brzi Mađari protiv domaćina s punim tribinama"!
Srbija Mađarska najava Hrvati Foto: Printscreen/Jutarnji list
